Comment trouver les meilleurs films et séries francophones sur Netflix?

Netflix a dépassé les 200 millions d’abonnés dans le monde sur sa plateforme en 2020. Difficile de ne pas connaître ce géant du streaming. Cependant, il n’est pas simple de naviguer sur la plateforme: où se trouvent les films et séries francophones?

Films, séries, documentaires, créations originales… La société californienne lancée en 1997 a contribué à révolutionner le paysage audiovisuel, donnant ainsi un sérieux coup de vieux à la télévision. Avec son puissant algorithme de recommandation, nous sommes amenés à regarder les mêmes choses.

Mais alors, comment s’y retrouver? l-express.ca vous donne quelques conseils pour trouver du contenu francophone sur Netflix!

La méthode pour trouver films et séries francophones

Pour retrouver les meilleurs films et séries francophones et ainsi défier l’algorithme de Netflix, il faut vous rendre dans l’onglet «films» ou dans l’onglet «séries» directement accessibles depuis votre page d’accueil. Ensuite, il faut cliquer sur «genre». Netflix vous propose diverses catégories: policier, science fiction, documentaire, comédie, action, ados, dessin animé, drame… Mais aussi: France, États-Unis, Royaume-Uni. Ainsi, si vous choisissez le genre «France», vous arrivez sur une page sur laquelle on peut retrouver les films et les séries françaises.

Et pour découvrir d’autres films étrangers, nous vous conseillons le site ogres-crypt. En cliquant sur les liens, vous arrivez directement sur des pages Netflix selon la nationalité que vous avez choisie: Belgique, Corée, Irlande, Espagne… Une diversité qui n’est pas accessible directement sur la plateforme de Netflix puisque l’algorithme de recommandation ou bien même l’onglet «genre» ne nous propose pas de trier le contenu par pays.