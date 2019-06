Soutien aux créateurs: Netflix débarque chez les francos hors Québec

L’APFC voit des débouchés pour les projets hors Québec sur les marchés nationaux et globaux. «D’ici 2022, plus d’une centaine de scénarios de longs métrages et de séries à potentiel international pourront être soumis à l’étape de production.»

La directrice générale de Téléfilm Canada, Christa Dickenson, se dit consciente des défis des communautés francophones. «C’est pourquoi je suis fière d’annoncer ce nouveau programme pour la mise en œuvre et la reconnaissance de leurs projets. Une initiative parfaite pour marquer le 50e anniversaire des langues officielles!»

50e anniversaire des langues officielles

«Netflix est fier de s’associer à l’APFC, à Téléfilm Canada et au Fonds des médias du Canada afin de soutenir ce tout nouveau programme», souligne Stéphane Cardin, le directeur des Politiques publiques pour le Canada. «Cet investissement dans la création francophone en milieu minoritaire concrétise un dixième partenariat pour Netflix au Canada.»

En 2017, l’entreprise s’était engagée à lancer une première société de production à l’extérieur des États-Unis et à investir au Canada dans le contenu en anglais et en français pour cinq ans. Le gouvernement de Justin Trudeau avait été vivement critiqué pour avoir refusé de taxer ses services.

Netflix est un leader mondial du divertissement en ligne, avec plus de 148 millions d’utilisateurs dans 190 pays adeptes de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues. Le diffuseur n’a pas répondu à une demande de commentaire.