Trois films et deux séries à voir sur Netflix, Club Illico, MUBI…

AKA

Dans AKA, deux acteurs attirent tout de suite l’attention: Éric Cantona et Thibault de Montalembert.

Pour les amateurs de séries françaises sur Netflix, il suffit d’évoquer Dérapages pour apprécier le talent et la force d’interprétation de Cantona. La série phare Dix pour cent est habitée par un Montalembert à la fois puissant et fragile.

Voilà pourquoi on pourrait choisir AKA pour «se distraire» pendant deux heures et deux minutes. Mais en fait c’est Alban Lenoir (aka Adam Franco), avec sa masse musculaire impressionnante, son visage déterminé et quasi sans expression, qui est la vedette (et le scénariste soit dit en passant) de ce film d’action ultra violent.

Adam doit s’infiltrer comme garde du corps d’un chef de la mafia dans le cadre d’une opération plus vaste visant à piéger un terroriste présumé.