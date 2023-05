Deux séries et trois films sur Netflix, Prime, Kanopy, MUBI…

Subrepticement, Juliane nous apprend la vie. «Avec les fleurs, il faut beaucoup de patience comme avec les hommes.» Elle pétrit le pain du shabbat «pour garder les souvenirs d’enfance et les souvenirs de la famille».

La dégustation du merveilleux (pâtisserie), l’appréciation des fromages ou encore des terrines chez Claude et Pierre, celle des vins et du café sont délicieuses à regarder. L’esthétique est enchanteresse: belles robes, chaussures colorées, plans fixes comme des tableaux de nature morte.

Sa rencontre avec l’astrologue de De Gaulle qui l’a initiée à l’astrologie reste fascinante et touchante.

En 2018, deux grands prix, celui de Meilleure réalisatrice et celui du Meilleur Film canadien, à Vancouver et Toronto, récompensent ce «film (…) sucré et léger comme une-bonne-pâtisserie qui nous présente un portrait des plus réjouissants d’une septuagénaire» (Tënk).