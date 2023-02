Deux séries et un film sur Netflix et ChaiFlicks

«Ça sert à quoi de se relever les manches s’il faut baisser son froc?», lance Stéphane Blé à Éric Andreï, lui aussi candidat de la gauche, en campagne électorale dans son quartier. Il attire alors les médias friands de ses formules-chocs «manger bien pour rien», «Fraternité, égalité, sécurité»…

Éric Andreï tente de saboter les ambitions de son adversaire trop envahissant. Il arrive à convaincre la femme, le cousin, le chef de campagne de Stéphane.

Des scènes hilarantes et saugrenues parcourent la série. «Gospel» entonné par Stéphane dans la France profonde d’un village de Corrèze. Gêne vis-à-vis du hijab. Piques envers les Juifs et les Arabes. Une blessure testiculaire… Tout y passe sans discrimination!

Les mésaventures sont imbues d’humour aidé par la présence de poids lourds de la comédie, comme Éric Judor et son parler créole, Benoît Poelvoorde et ses méchants complots, Marina Foïs en candidate écolo «D’En vert et contre tous» LGBTQ et ultra féministe.