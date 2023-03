Quatre films et une série sur Netflix, Apple TV, MUBI…

Périodiquement dans l-express.ca, l’équipe de Cinéfranco, le festival torontois du film francophone, partage avec vous des suggestions de films ou de séries sur les plateformes Netflix, Apple, Amazon, Crave, HBO, Disney et d’autres.

Voici quatre films et une série disponibles ce mois-ci.

ADN

Neige, divorcée et mère de trois enfants, voue un profond amour à son grand-père algérien Émir, véritable ciment de la famille. La mort de celui-ci, en maison de retraite, défait les liens familiaux et exacerbe les désaccords et leur toxicité.

La tension entre Neige (Maïwenn) et sa mère Caroline (Fanny Ardant) rythme le film d’un battement intense, source parfois de moments comiques. Le film déborde de vie et d’humour dans les scènes loquaces des préparations de l’enterrement et du déroulement de celui-ci.