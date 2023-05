Deux films et trois séries sur Netflix, Apple TV, MUBI, Club Illico

Un film d’Albert Serra qui colle à l’esprit et à la peau… Sur la plateforme MUBI.

JONAS

I Am Jonas ou Jonas débute par une scène de terreur. En pleine nuit, dans une station-service, Jonas, 15 ans, attend son père dans la voiture. Soudain, un jeune homme frappe violemment à la vitre et demande à entrer puis il disparaît.

Jonas, bouleversé, pleure… Mais de qui et de quoi s’agit-il? On ne le saura que bien plus tard… lorsque Jonas se remémore le passé.

Adolescent timide et solitaire, Jonas tombe amoureux de Nathan, mais il cache son homosexualité à ses parents aimants.

Maintenant la trentaine, Jonas, le visage tuméfié par une bagarre au Boys Paradise, est en train de s’autodétruire: coucheries, errance à Toulon et oscillation entre passé et présent, avec un Jonas hanté par une tragédie qu’on ne découvrira que plus tard.