Les trésors de la bibliothèque de livres rares Thomas Fisher

David Fernandez assure que « nous avons à cœur de préserver ces précieux ouvrages pour les générations futures, tout en offrant la possibilité à un large public de les apprécier. Mais nous voulons vraiment que les gens sentent qu’ils peuvent entrer et utiliser les livres. »

Numérisation

Étant donné la rareté de certains documents, ils ne sont pas tous accessibles directement. C’est pourquoi la bibliothèque a entrepris leur numérisation.

Au total, c’est plus d’une dizaine de personnes qui travaillent sur ce site pour préserver ce véritable trésor. Des bibliothécaires, un archiviste, une conservatrice. Mais également, des spécialistes de la conservation et des nouvelles acquisitions.

Au-delà de sa fonction de sauvegarde et d’accès aux trésors littéraires, la bibliothèque organise également des conférences, des colloques et des expositions thématiques pour promouvoir la recherche et l’éducation.

La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.