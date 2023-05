«Portes ouvertes» de Toronto: focus sur la musique et les sonorités

Événement incontournable depuis 2000, les «portes ouvertes» de Toronto reviennent pour une nouvelle édition. Plus important événement de ce genre du Canada, ce sont plus de deux millions de visites qui ont été organisés depuis son lancement il y a 23 ans.

Les 27 et 28 mai, la Ville, en partenariat avec le développeur immobilier Great Gulf, vous propose de (re)découvrir Toronto sous un nouvel angle.

Pour cette 23e édition, le focus est sur la musique et les sons de la ville. Plus précisément, sur l’impact de la musique et des sons dans le développement de la métropole.

150 lieux et édifices à (re)découvrir

C’est presque tout Toronto qui ouvrira ses portes l’espace d’un week-end. À travers la ville, 150 sites n’attendent que vous. Des musées, des lieux de culte, des stations de pompiers, des établissements scolaires, mais également les archives de Toronto et celles de l’Ontario, et des lieux de pouvoirs comme le Parlement provincial… Chacun aura de quoi explorer ce qui lui plaît.

Deux attractions associées à la communauté francophone font partie de l’offre des portes ouvertes: le Fort Rouillé de 1750 sur le site de l’Exposition nationale canadienne; et le campus Spadina de l’Alliance française de Toronto, qui fait valoir sa galerie accueillant jusqu’à la fin mai l’exposition du photojournaliste Martin Bertrand.