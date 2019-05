Les lieux emblématiques de Toronto vous attendent

Il sera aussi possible de visionner un documentaire sur l’histoire extraordinaire de la planification et de la construction de l’hôtel de ville et son impact sur Toronto.

Canada Life. Construit en 1931, l’édifice de cette compagnie d’assurances construit par les architectes Sproatt and Rolph symbolise la stabilité entrepreunariale. Haut de 17 étages et de 176 pieds, le monument d’inspiration géorgienne, néo-classique sera accessible de 10h à 17h.

Vous pourrez suivre le guide pour une visite comprenant le hall d’entrée, la chambre forte, la salle de conférence du 15e étage, une exposition d’archives sur le fondateur de l’entreprise et un court métrage sur la construction de l’édifice.

Théâtre Alumnae. Ancienne caserne des pompiers construite en 1905, le lieu a été transformé en théâtre entre 1971 et 1972. La visite guidée permettra de découvrir des archives, des costumes et des maquettes de décors rénovés. Ce sera également l’occasion de se renseigner sur l’aménagement d’espaces culturels sur la rue Berkeley. Il y aura des visites programmées au Studio du troisième étage.

Metropolitan United Church. Construit en 1972 par Henry Langley, l’édifice sera ouvert pour l’occasion et de nombreuses activités sont prévues. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des démonstrations d’orgue et visiter le sanctuaire.