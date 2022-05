Le campus Glendon ouvre ses portes pour Doors Open

Le festival Doors Open sera de retour le 28 et 29 mai prochains à Toronto. Plus de 100 bâtiments et sites à travers Toronto ouvriront gratuitement leurs portes au public. Parmi eux, le campus bilingue Glendon de l’Université de York va jouer le jeu.

Glendon ouvre son campus

Le campus Glendon est le joyau caché de l’Université York. Il est à l’origine un domaine de campagne de banlieue, avec un élégant manoir en son centre. Légué à l’Université de York dans les années 1950, Glendon est le campus fondateur de l’Université York, et a ouvert en 1959.

Pour Doors Open, une visite exclusive sera organisée par les ambassadeurs étudiants de Glendon, qui guideront les visiteurs à travers le campus.

Au programme: le manoir Glendon, où l’accent sera mis sur le manoir, son histoire et son architecture. La visite continuera ensuite dans les grands terrains du campus, situés sur 85 acres de parcs et de jardins naturels.

Une riche histoire à découvrir et à explorer dans cet édifice majeur de l’université de York. D’autres institutions torontoises ouvrent également leurs portes pour ce week-end extraordinaire. Nous vous avons sélectionné quelques visites à ne pas manquer.