Travail: place aux nomades numériques

Plus populaire dans les centres urbains

C’est ainsi qu’il y a désormais «plus de télétravail à Halifax (27%) que la moyenne canadienne (24%)», soutient le professeur en économie de l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins. Son analyse montre aussi que le télétravail est cependant plus populaire dans les centres urbains (région de Moncton et du Sud du Nouveau-Brunswick).

Reste que «tout le monde ne peut pas travailler à distance. Les arts et la culture, les sciences naturelles et appliquées, et le monde des affaires et de la finance travaillent de la maison en plus grande proportion», ajoute-t-il.

Les entreprises régionales de la Nouvelle-Écosse opèrent plus généralement dans des secteurs primaires (pêche, construction navale) rendant impossible le télétravail. La venue de professionnels, souvent plus aisés, vient cependant stimuler cette autre forme de travail à distance.

Cela pousse aussi les communautés à développer des services — comme une couverture internet plus robuste ou des espaces temporaires pour télétravailler.

Conciliation travail-famille

«Il y a des réalités nouvelles, comme la conciliation travail-famille. Car ici, les gardiens des enfants, ce sont les grands-parents. Cela doit pousser les institutions et les entreprises à y répondre, car ça permet de retenir les jeunes», ajoute le chercheur. Les institutions francophones, comme les universités, doivent aussi prendre leur place pour répondre à ces nouveaux besoins.