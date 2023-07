Télétravail dans le parc: des bénéfices certains

Des biologistes avaient proposé d’adopter le concept de «biophilie», qui désignerait des traits de personnalité associés au bénéfice du temps passé dans la nature — de la réduction de l’anxiété à un meilleur bien-être.

Ils suggéraient que ces traits seraient ancrés dans l’évolution de notre espèce.

Meilleure lumière

Mais sur un plan plus pratique, tout cela vient en plus du fait que de passer du temps à l’extérieur augmente notre exposition à la lumière du soleil, qui stimule la production de vitamine D, ainsi que du moins connu glutamate, un neurotransmetteur impliqué dans l’apprentissage et la mémoire.

À défaut de pouvoir vraiment transporter votre ordinateur ou votre instrument de travail dans un parc pendant une matinée, on peut à tout le moins, interrompre le travail pour une marche dans les environs pourrait être bénéfique pour la suite de la journée.