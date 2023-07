Il est encore possible d’être un employeur de choix

Être chef de file en matière du souci de la santé mentale de vos employés

Les entreprises investissent enfin davantage dans le soutien en santé mentale. La bonne nouvelle c’est que la disponibilité de nombreuses ressources fournies par les employeurs a augmenté depuis la pandémie, y compris des congés payés supplémentaires, des journées de santé mentale à l’échelle de l’entreprise et de la formation en santé mentale.

Toutefois, c’est la culture d’entreprise qu’il faut véritablement changer dans le but de faire de la santé mentale un sujet de discussion fréquent, loin des tabous.

Les employés qui se sentent soutenus par leur employeur ont tendance à être moins susceptibles d’éprouver des symptômes de santé mentale, moins susceptibles de sous-performer et de s’absenter du travail, et plus susceptibles de se sentir à l’aise de parler de leur santé mentale au travail.

De plus, ils éprouvent une plus grande satisfaction au travail et ont l’intention de rester dans leur entreprise.

Enfin, ils ont une vision plus positive de leur entreprise et de ses dirigeants, notamment en faisant confiance à leur entreprise et en étant fiers d’y travailler. Cela renforce le lien entre la culture du milieu de travail et sa capacité à soutenir la santé mentale au travail lorsque cela est fait intentionnellement.