Toutes les bibliothèques municipales de Toronto ouvrent le dimanche

Bibliothèque de Toronto
La succursale Locke, de la Bibliothèque de Toronto, est ouverte le dimanche. Photo: Toronto Public Library
Publié 20/11/2025 par Charles-Antoine Rouyer

Toutes les bibliothèques publiques de Toronto (TPL) sont désormais ouvertes le dimanche pour donner aux Torontois plus d’accès à la multitude de services qui y sont offerts.

Cette décision souligne que les bibliothèques municipales sont devenues de véritables carrefours communautaires essentiels à la santé urbaine générale, plutôt que des lieux où simplement emprunter un livre.

«Pour la première fois, tous les quartiers bénéficieront d’espaces publics accueillants, de technologie, de livres, de programmes et bien plus encore le dimanche», explique la TPL.

«Les bibliothèques ont toujours su évoluer pour répondre aux besoins de leurs communautés. Outre les livres, nous proposons des services d’aide à l’emploi, des programmes d’autonomisation financière, des services d’aide aux nouveaux arrivants, des programmes d’alphabétisation pour adultes, etc.».

Bibliothèque de Toronto
Une usagère de la Bibliothèque de Toronto. Photo: Toronto Public Library

Infrastructures civiques dans tous les quartiers

Moe Hosseini-Ara, un bibliothécaire municipal, explique que «les bibliothèques sont des espaces communautaires essentiels et nous savons que les gens ont besoin d’un accès flexible qui s’adapte à leur quotidien chargé».

«Cela permet aux élèves et étudiants de trouver un espace d’étude calme, aux familles de participer ensemble à des programmes et aux demandeurs d’emploi d’accéder à des ordinateurs et à des ressources professionnelles. Le service du dimanche supprime les obstacles à l’accès et crée des opportunités», ajoute Moe Hosseini-Ara.

«Les bibliothèques publiques deviennent de véritables infrastructures civiques», confirme Marie Martel, professeure en bibliothéconomie et sciences de l’information à l’Université de Montréal. «Loin de se limiter à la mise à disposition de ressources, elles créent des espaces d’échange, d’apprentissage et d’engagement critique.»

Les 100 succursales torontoises sont ainsi ouvertes tous les dimanches de 12h à 17h depuis le 17 octobre.

Club de lecture TFT
La Bibliothèque de référence propose de nombreux services, dont l’accès à des ordinateurs, divers accessoires numériques et de nombreux programmes tels que l’introduction au design en 3D. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Combler la fracture numérique

Selon Vickery Bowles, bibliothécaire municipale, «la TPL favorise ainsi l’inclusion numérique, renforce le soutien aux enfants et aux jeunes et élimine les obstacles pour les groupes méritant l’équité.»

Autrement dit, cela aide à combler la fracture numérique pour les personnes n’ayant pas les ressources financières ou les compétences pour accéder au monde de l’information numérisée.

Cette décision découle d’un projet pilote en 2024 affichant une hausse de la fréquentation de 44% dans les succursales dont les heures d’ouverture avaient été prolongées, le dimanche ou en semaine. Elle s’inscrit dans le sillage du plan «Open Hours» de la TPL adopté en 2006 pour desservir davantage les quartiers plus défavorisés.

La mairesse Olivia Chow avait demandé en 2024 une accélération de la mise en œuvre du plan. «Tous les habitants de Toronto méritent d’avoir accès à des espaces publics gratuits et accueillants où ils se sentent chez eux.»

Amber Morley, adjointe au maire ajoute que «cette expansion représente un investissement significatif dans le bien-être et l’équité de la communauté.»

Bibliothèques_ Archives
Le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes s’est penché récemment sur le rôle des bibliothèques en francophonie minoritaire. Photo: Lê Hai Huong Vu, Francopresse

Des prêts en français en hausse

Les ressources en français seront donc plus facilement accessibles elles aussi. La TPL compte dans sa collection 228 000 articles physiques en français ainsi que 16 114 livres électroniques et audio sur la plateforme CanTook. Certains magazines francophones sont aussi accessibles sur OverDrive.

Le prêt de publications imprimées en français a déjà augmenté de 10,8 % depuis 2022. Le prêt des ressources numériques en français a plus que doublé, en hausse de 57,1% depuis 2022.

La TPL compte cinq bibliothécaires responsables des services en français joignables à torontopubliclibrary.ca/francais. D’autres membres du personnel assurent l’acquisition et le catalogage de nouvelles ressources en français.

La TPL propose également divers programmes en français: des clubs de lecture, des cercles de conversation, des conférences sur l’art organisées virtuellement en partenariat avec l’Alliance française, entre autres.

Liseuses électroniques

Par contre, les ouvrages numériques en français sur CanTook (de l’éditeur québécois DeMarque) ne peuvent pas être téléchargés directement sur une liseuse Kobo (de Rakuten qui possède aussi la plateforme concurrente OverDrive.)

Les utilisateurs de Kobo doivent donc d’abord télécharger un livre numérique de CanTook sur un ordinateur via Adobe Digital Edition puis le transférer sur leur liseuse Kobo.

Bibliothèque de Toronto
Un centre pour les jeunes (Youth Hub) de la TPL. Photo: Toronto Public Library

Un investissement de 8,9 M$

Cette ouverture des succursales le dimanche représente un investissement supplémentaire de 8,9 millions $ par an. Le budget annuel de la TPL est de 247 millions $.

Le réseau des bibliothèques publiques de Toronto est le plus important et le plus achalandé en Amérique du Nord, avec plus de 46 millions de visites en personnes et numériques par an.

La TPL vient aussi d’ouvrir trois nouveaux centres pour les jeunes en plus des 28 existants. Ces «Youth Hubs», réservés aux 13-18 ans et ouverts tous les jours de la semaine après l’école et pendant les vacances d’été, proposent de l’aide aux devoirs, entre autres. Mais aucun n’existe encore en français.

La TPL vient aussi de lancer le programme «Your Health Matters» en collaboration avec Santé publique Toronto, pour aider les Torontois à mieux s’informer en matière de santé et de bien-être.

Un projet pilote propose aussi un service d’aide psychologique en cas de crise dans quatre succursales (mais pas en français).

Auteurs

