Toutes les bibliothèques municipales de Toronto ouvrent le dimanche

Toutes les bibliothèques publiques de Toronto (TPL) sont désormais ouvertes le dimanche pour donner aux Torontois plus d’accès à la multitude de services qui y sont offerts.

Cette décision souligne que les bibliothèques municipales sont devenues de véritables carrefours communautaires essentiels à la santé urbaine générale, plutôt que des lieux où simplement emprunter un livre.

«Pour la première fois, tous les quartiers bénéficieront d’espaces publics accueillants, de technologie, de livres, de programmes et bien plus encore le dimanche», explique la TPL.

«Les bibliothèques ont toujours su évoluer pour répondre aux besoins de leurs communautés. Outre les livres, nous proposons des services d’aide à l’emploi, des programmes d’autonomisation financière, des services d’aide aux nouveaux arrivants, des programmes d’alphabétisation pour adultes, etc.».

Infrastructures civiques dans tous les quartiers

Moe Hosseini-Ara, un bibliothécaire municipal, explique que «les bibliothèques sont des espaces communautaires essentiels et nous savons que les gens ont besoin d’un accès flexible qui s’adapte à leur quotidien chargé».