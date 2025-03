Pas simple d’emprunter un livre en français pour une liseuse

Kobo vs Kindle

Les raisons d’opter pour une liseuse électronique sont nombreuses, que ce soit Kindle, qui détient environ 85% du marché mondial, ou Kobo, avec 15% de la part du gâteau.

Plus légère et plus compacte qu’un livre papier, une ou un ordinateur, la liseuse est idéale en voyage. Grâce à la technologie de «l’encre électronique», elle offre une expérience de lecture proche de celle d’un livre imprimé, réduisant ainsi la fatigue oculaire.

De plus, contrairement aux écrans à cristaux liquides, la liseuse ne reflète pas la lumière du soleil, un atout majeur pour les amateurs de lecture à la terrasse au bord de la plage.

Les deux principales marques de liseuses électroniques sont comparables, à deux différences près. Premièrement, la majorité des liseuses Kobo sont compatibles avec la TPL, alors que seule la liseuse Kindle Fire donne accès à ses livres numériques.

Kindle appartient à Amazon, tandis que Kobo a son siège social à Toronto, un facteur déterminant pour de nombreux Canadiens par les temps qui courent. Kobo a été développée par Indigo Books & Music en 2009. L’entreprise a été rachetée en 2012 par la société japonaise Rakuten pour 165 millions $, une belle opération pour Indigo.