À la découverte des arbres de votre quartier

Ces visites, par l’entremise de la Bibliothèque, sont une manière de rejoindre les habitants d’un quartier, tout en sensibilisant les Torontois à la protection de la nature, poursuit Mark Sherman.

«J’ai toujours aimé la Bibliothèque publique. Les bibliothèques sont le cœur de la communauté, et nous accueillons des jeunes des environs. C’est un excellent moyen de tisser des relations et d’entrer en contact avec la population locale. L’objectif de ces visites est de mettre les gens en contact avec l’environnement naturel. En discutant des arbres qui les entourent, ils les comprendront mieux et en prendront davantage soin.»

La santé de l’environnement urbain

La première édition, l’an dernier, a été très bien accueillie. D’où la décision de renouveler l’expérience cette année. «Nous avons un bon programme et le taux de participation a été élevé. Chaque visite est différente, car les arbres et les questions des participants le sont aussi», ajoute Mark Sherman.

«En 2024, les visites et conférences ont attiré 917 personnes dans 29 succursales différentes, avec 36 visites et 19 conférences», confirme Diana Lee, spécialiste principale aux services pour la programmation et les événements de la Bibliothèque de Toronto.

«Cela a permis aux Torontois de découvrir les arbres de leur quartier et leur importance pour la santé de la ville. Cette année la Ville et la TPL prévoient d’être présentes dans 35 bibliothèques et d’organiser 50 événements, 33 visites guidées et 17 conférences.»