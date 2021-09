Encore East Point Park : une «cabane enchantée» sous un arbre

Près de l’arbre, un panneau explique: Our family is three gallons of crazy in a two gallon bucket («Notre famille, c’est trois litres de folie dans un seau de deux litres»). Nous avons besoin de plus de ce genre de fantaisie dans notre vie, n’est-ce pas?

Arrêt décadent

Dans le même esprit, pourquoi ne pas terminer votre excursion par un arrêt décadent au Krispy Kreme Doughnuts de Scarborough (4411 Kingston Rd, ouvert de 7h à 22h)?

Si vous continuez vers l’ouest, en revenant sur Coronation Drive, et que vous tournez à droite sur Kitchener Rd, vous trouverez la chaîne de beignets sur votre droite, juste avant Lawrence Avenue East.

Nathalie Prézeau est l’auteure locale du guide de marche Toronto BEST Urban Strolls. Cette chronique est le complément de sa balade #24. Vous pouvez vous procurer son guide sur amazon.ca et www.indigo.ca ou en communiquant directement avec l’auteure: [email protected]. Vous pouvez passer prendre votre commande au 299 avenue Booth. L’auteure livre aussi dans Toronto, et Poste Canada s’occupe des autres destinations.