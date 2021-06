Les belles surprises d’East Point Park et son sanctuaire d’oiseaux

La première fois que j’ai visité le bord de l’eau de Scarborough au bout d’East Point Park, en me garant non loin de l’usine de traitement des eaux Highland Creek (sur Beechgrove Drive), je n’ai pas remarqué le grand panneau d’acier corten marquant l’entrée du sanctuaire d’oiseaux du parc.

La seconde fois, je l’ai vu en me garant près des arbres aux abords du grand stationnement public. Joli, orné de petits oiseaux découpés au laser.

Mais l’appel de la plage était trop fort et j’ai remis sa visite à plus tard. Je ne m’attendais pas à grand chose, estimant que la falaise était tout près et que le sanctuaire devait être minuscule.

Erreur!

East Point Park Bird Sanctuary

Le charme s’opère dès que l’on pénètre dans la petite forêt émeraude. On passe du macadam à un cocon de verdure bordé d’arbres majestueux aux troncs imposants et de petites clairières fleuries.