«Toute une semaine!», un nouveau rendez-vous d’affaires publiques

TFO renoue avec les affaires publiques à la télé en lançant Toute une semaine!, un rendez-vous hebdomadaire animé par la journaliste Marie-Lou St-Onge à partir de Toronto.

Tous les jeudis dès le 17 septembre à 19h30, l’émission s’intéressera aux enjeux politiques, sociaux, culturels et éducatifs qui façonnent la vie des communautés francophones de l’Ontario.

L’émission veut remettre les événements en contexte. Chaque épisode cherchera à donner au public les clés nécessaires pour mieux comprendre les transformations qui touchent son environnement.

Cheffe d’ONFR

«Dans un contexte où l’information est partout, notre rôle est aussi d’aider le public à faire le tri, à comprendre les faits et à mettre les enjeux en perspective», indique l’animatrice, qui est depuis un an la rédactrice en chef d’ONFR, le magazine numérique d’affaires publique de TFO.

Elle a travaillé dans plusieurs médias à Ottawa-Gatineau depuis 2003, notamment à Radio-Canada.