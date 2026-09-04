«Toute une semaine!», un nouveau rendez-vous d’affaires publiques

Et d'autres nouveautés à TFO

TFO, Toute une semaine!, Marie-Lou St-Onge
Marie-Lou St-Onge animera Toute une semaine! à TFO.
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Publié 04/09/2026 par l-express.ca

TFO renoue avec les affaires publiques à la télé en lançant Toute une semaine!, un rendez-vous hebdomadaire animé par la journaliste Marie-Lou St-Onge à partir de Toronto.

Tous les jeudis dès le 17 septembre à 19h30, l’émission s’intéressera aux enjeux politiques, sociaux, culturels et éducatifs qui façonnent la vie des communautés francophones de l’Ontario.

L’émission veut remettre les événements en contexte. Chaque épisode cherchera à donner au public les clés nécessaires pour mieux comprendre les transformations qui touchent son environnement.

TFO, serment d'allégeance
Le siège social du Groupe Média TFO est situé au 6e étage du 21 rue College à Toronto.

Cheffe d’ONFR

«Dans un contexte où l’information est partout, notre rôle est aussi d’aider le public à faire le tri, à comprendre les faits et à mettre les enjeux en perspective», indique l’animatrice, qui est depuis un an la rédactrice en chef d’ONFR, le magazine numérique d’affaires publique de TFO.

Elle a travaillé dans plusieurs médias à Ottawa-Gatineau depuis 2003, notamment à Radio-Canada.

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Toute une semaine! comptera sur le travail journalistique de l’équipe actuelle d’ONFR.

«À l’aube de notre 40e anniversaire, TFO réaffirme son engagement à être au coeur de la vie des francophones d’ici», affirme le PDG Xavier Brassard-Bédard.

TFO
À l’antenne de TFO, Gisèle Quenneville avait succédé à Adrien Cantin à la barre de l’émission d’affaires publiques Panorama, rebaptisée RelieF, puis 360, remplacée en 2014 par le média numérique ONFR.

Une minute pour rire

Chaque émission intégrera aussi une minute humoristique d’Olivier Nadon, cofondateur du groupe d’humour Improtéine, qui proposera un regard satirique sur l’actualité.

Olivier Nadon
Olivier Nadon.

La première saison de Toute une semaine! comptera 26 épisodes, diffusés les jeudis du 17 septembre 2026 au 6 mai 2027 sur la chaîne TFO, sur la page en direct de TFO.org et YouTube TFO.

L’émission sera ensuite disponible intégralement dès 21 h sur TFO.org, l’appli mobile de TFO et les plateformes de baladodiffusion. Des rediffusions sont également prévues les vendredis à 12h30 et 20h ainsi que les dimanches à 19h.

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Pleins feux sur les 13 à 17 ans

La programmation d’automne de TFO compte aussi 22 nouvelles productions originales, dont une collection inédite de capsules de quelques minutes dédiée aux 13 à 17 ans.

Les sujets liés à l’adolescence vont de la découverte de métiers avec Je fais la job!, à l’analyse des conflits communicationnels dans T’as dit quoi!?!, en passant par des réflexions sur le multiculturalisme dans Co-locker-taires, ou encore la parole libre des jeunes dans J’vide mon sac!.

Par ailleurs, l’émission Ça sex-plique! propose une parodie de jeu télé animée par Mickaël Girouard où des ados répondent à des questions sur la sexualité et relèvent des défi s avec humour.

La série En mode révoltée, elle, plonge dans les histoires surprenantes qui se cachent derrière nos choix vestimentaires et nos rituels de beauté.

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Ça sex-plique!

«Par et pour» les 17-18 ans

À partir de novembre, TFO donnera la parole aux talents émergents de l’Ontario avec une nouvelle chaîne YouTube «par et pour» les jeunes de 17 et 18 ans.

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TFO
Xavier Brassard-Bédard. Photo: Bruno Petrozza

Ce sera «une véritable tribune pour raconter leurs histoires, partager leurs passions, explorer leur créativité et faire entendre leurs voix», promet Xavier Brassard-Bédard.

Les huit participants ont été sélectionnés «pour leur créativité, leur personnalité et leur envie de créer du contenu en français»: vidéos scénarisées, expériences, discussions, défis, découvertes, humour…

En septembre, ils et elles se réuniront à Toronto pour une grande séance de remue-méninges sur l’identité et le nom de la chaîne. Cette rencontre, qui sera filmée, permettra de découvrir les coulisses de la création du projet.

Nouvelles séries grand public

Jeu de société (produite par Moi & Dave), animée par Frédéric Choinière, propose un guide éducatif décontracté visant à décrypter la sphère politique et l’engagement citoyen.

Moi & Dave
Frédéric Choinière (à g.) avec l’équipe de Moi & Dave à Toronto: Renée De Sousa, David Baeta et Simon Madore. Photo: Le Lam

Dans JAM (Connexions Production), le grand multi-instrumentiste Damien Robitaille partage des sessions musicales spontanées, authentiques et complices avec des artistes francophones et leur répertoire.

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La série documentaire SOMA (Slalom) offre un regard intime sur différentes communautés francophones à travers le regard des artistes, sportifs ou entrepreneurs.

Onze nouveaux épisodes du balado littéraire Coeur d’encre, animé par l’auteure et scénariste Marine Sibileau, permettront de rencontrer des écrivains comme Natasha Kanapé Fontaine, Éric Dupont, Michèle Vinet.

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Marine Sibileau anime le balado littéraire Coeur d’encre.

Urbex (Slalom), une autre série documentaire, nous entraîne dans une exploration de lieux abandonnés du Canada, témoins énigmatiques de notre histoire. Guidés par l’acteur et animateur Vincent Poirier (du groupe Improtéine), les invités ne découvrent leur destination qu’une fois rendus à l’aéroport!

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Vincent Poirier (à droite) dans Urbex.

«Cet automne, les séries originales de TFO font le pari de la proximité en proposant des histoires qui parlent vrai, des formats qui rejoignent les nouvelles générations et des rendez-vous qui renforcent l’appartenance à la francophonie», fait valoir Sonia Boisvert, vice-présidente contenus éducatifs, divertissement et information à TFO.

La chaîne offre aussi un grand choix de films de fiction et documentaires. Boukili, IDÉLLO et les émissions pour enfants demeurent les marques phares du diffuseur public provincial, qui relève du ministère de l’Éducation.

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