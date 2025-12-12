Moi & Dave : la boîte bilingue qui fait rire et réfléchir

Printemps 2020, le monde entier (ou presque) est confiné. Tout est incertain. L’économie est en pause. Tout est remis en question. Peu oseraient lancer une entreprise à ce moment-là. Ou alors, justement, n’était-ce pas le moment rêvé?

C’est en tout cas ce qu’ont fait David Baeta et Simon Madore en créant Moi & Dave, une boîte de production audiovisuelle bilingue à Toronto. Aujourd’hui, c’est 16 nominations, 6 emplois à plein temps, 2 735 contrats professionnels et plus de 12,5 millions $ injectés dans l’économie.

Revenons sur ces cinq ans de réussite, de travail et d’humour.

Aux origines

David et Simon se sont rencontrés dans l’émission humoristique Volt de TFO. Lorsqu’elle a pris fin, il y a 15 ans, toute l’équipe s’est rassemblée lors d’un dîner. Entre les deux amis, une idée germait déjà.

«On voulait retrouver cette façon de faire qu’on avait trouvée à Volt. On s’est dit qu’il faudrait qu’on crée notre propre boîte. Et ça a pris… huit ans», confie Simon Madore.