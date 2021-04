Toute une communauté numérique suit deux vlogueurs nomades

Janvier 2016: Marie-Josée Lalande et Alex Normand quittent Toronto et débarquent en Nouvelle-Zélande. Les nouveaux vlogueurs ne savent pas trop ce que la vie leur réserve, outre des voyages et de la production vidéo, mais leur enthousiasme et leur envie de découvrir le monde sont à toute épreuve!

Aujourd’hui, ces nomades numériques partagent leur passion en parcourant la planète.

YouTubeurs

La vie d’Alex Normand et de Marie-Josée Lalande a pris un premier tournant en 2016, lorsqu’ils sont devenus globetrotteurs et YouTubeurs.

Elle en a pris un autre en 2018 avec le lancement de l’Académie Filmmakers On The GO (FOTG) en ligne. Ce projet, qui repose sur leur expérience de réalisateurs et vidéastes, leur permet de passer d’un contrat de production à l’autre, au gré de leurs envies.

Les vidéastes jonglent désormais à plein temps — et plus — avec l’Académie et leur vlogue voyage Alex & MJ On The GO.