Tout savoir sur une des pires mauvaises herbes au monde

Claude Lavoie, Herbe à poux
Claude Lavoie, Herbe à poux, 100 ans de guerre contre le rhume des foins, essai, Éditions MultiMondes, 2025, 198 pages, 22,95 $.
Publié 24/09/2025 par Paul-François Sylvestre

L’herbe à poux est la plante la plus nuisible au monde pour la santé humaine. À cause d’elle, plus de 120 millions de personnes sur la planète souffrent de rhinite allergique. Le biologiste Claude Lavoie raconte l’histoire de cet incroyable envahisseur dans Herbe à poux, 100 ans de guerre contre le rhume des foins.

La fièvre des foins, appelée «rhume des foins» au Canada français à partir des années 1940, est principalement causée par la petite herbe à poux qui produit un pollen allergène. En 1936, le chercheur américain Oren Durham écrit que cette plante «ne produit rien d’utile, rien de beau, et ne mérite qu’un seul sort: l’extermination».

Ennemi de la santé publique

Dans son livre Your Hay Fever, Oren attribue à la petite herbe à poux le titre d’ennemi numéro un de la santé publique à l’Est des montagnes Rocheuses. «Cette maladie porte bien mal son nom: ce n’est pas un rhume, elle ne provoque pas de fièvre et n’est pas causée par le foin.»

Bien que l’herbe à poux soit considérée comme une des pires mauvaises herbes au monde, bien qu’elle infeste les cultures de maïs, de soya et de tournesol, bien qu’elle résiste aux herbicides les plus puissants, elle rend ironiquement service à l’humanité.

L’herbe à poux est l’une des premières à s’installer sur les sols mis à nu après un labour ou sur les chantiers de construction. «Ses racines stabilisent la terre et la rendent moins vulnérable à l’érosion par le vent et l’eau. Elles remontent aussi près de la surface des nutriments qui servent à nourrir d’autres espèces de plantes.»

Réfugiés au Québec

La plante controversée migre du Midwest américain vers le Canada à la fin du XIXe siècle. On l’observe une première fois en 1845 en Nouvelle-Écosse, en 1914 à l’Île-du-Prince-Édouard, en 1927 à Terre-Neuve et en 1929 au Nouveau-Brunswick.

En l’absence de médicaments efficaces à portée de la main, l’une des plus anciennes solutions aux gens affectés par le rhume des foins est de se réfugier où la maladie est pratiquement inexistante. Plusieurs de ces endroits sont au Québec.

Des établissements illustres moussent leur réputation de sanctuaires. C’est le cas de Far Hills Inn (Val-Morin), du Manoir Richelieu (La Malbaie), du Mont-Tremblant Lodge et de Seaside House (Métis-sur-Mer).

Les antihistaminiques

Les médicaments, notamment les antihistaminiques, sont un moyen moderne de lutter contre le rhume des foins. En 2021, la moitié des Américains souffrant d’une allergie consomment des antihistaminiques par voie orale. En 2022, ces médicaments «rapportent aux entreprises pharmaceutiques plus de 211 millions $». Cela pourrait atteindre 293 millions $ en 2028.

La rhinite allergique affecte une personne sur cinq aux Canada et aux États-Unis, c’est-à-dire 20 fois plus qu’au début XXe siècle. L’herbe à poux demeure encore et toujours la plante la plus problématique pour la santé publique. Or, les gouvernements ont d’autres chats à fouetter, d’autres priorités où attribuer leurs ressources.

Avec les opioïdes, l’itinérance, les maladies mentales, le SRAS et la Covid, on peut comprendre que le rhume des foins ne figure pas exactement au haut de la liste lorsqu’il s’agit d’améliorer la santé des citoyens. «Après tout, bien peu de gens meurent d’une rhinite. Pour se soulager, on peut se procurer en vente libre des médicaments relativement bon marché.»

Claude Lavoie

Claude Lavoie est biologiste et professeur titulaire à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval. Expert des plantes exotiques envahissantes, il a publié en 2024 Pissenlit contre pelouse.

  Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d'essais souvent en lien avec l'histoire de l'Ontario français.

