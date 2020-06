Ces plantes nuisibles qui envahissent nos champs et nos forêts

David Wees indique qu’on remarque surtout ce problème en début de saison. «Peut-être moins cette année parce qu’on a pas eu énormément de pluie. Mais l’année passée, on a eu un mois de mai très frais et pluvieux. Ça veut dire que les champs se drainaient plus lentement, donc qu’il fallait attendre encore plus pour que le champ soit assez sec pour pouvoir semer.»

Concurrence pour l’eau

Jeannette Mongeon d’Embrun peut témoigner de cette nuisance: «Ça s’est répandu sur nos champs de bleuets. Ça prend l’eau de toutes les autres plantes aux alentours.»

Le «roseau commun» est tellement vigoureux qu’il prend le dessus sur les autres espèces de plantes. Comme il peut facilement atteindre deux, voire trois mètres de hauteur, il fait compétition à certaines cultures plus courtes, comme le soya.

S’en débarrasser n’est pas chose facile. Certains labourent le contour de leur champ pour l’éliminer, souvent sans grand succès, raconte David Wees. «Si on coupe des morceaux de rhizome, il peut se replanter ailleurs, plus loin, et faire une nouvelle plante. Donc, en essayant de tuer la plante, on l’aide à se multiplier un peu plus.»

L’herbe à poux indigène



Mieux connue, l’espèce envahissante de l’herbe à poux est indigène à l’Amérique du Nord, contrairement au phragmite. Jusqu’à il y a une centaine d’années, on en voyait très peu, mais depuis le début du 20e siècle, l’augmentation du nombre de terres défrichées et l’étendue de plus en plus large des champs ont facilité sa propagation.