Toulouse-Lautrec : un peintre moderne

On le retrouve à Paris, se faisant des amis peintres comme lui, et acquérant une certaine célébrité comme peintre, dessinateur, lithographe, affichiste, publicitaire et illustrateur.

Il décède le 9 septembre 1901 de problèmes médicaux, dont son abus de l’alcool a pu être une des causes.

Modernité

De l’œuvre artistique de Toulouse-Lautrec, que met en valeur L’Objet d’Art des éditions Faton, c’est sa modernité.

Comme on peut le lire dans le site Internet consacré à Toulouse-Lautrec, celui-ci «a vécu pour son art. Peintre du postimpressionnisme, illustrateur de l’Art nouveau et remarquable lithographe, il a croqué le mode de vie de la Bohème parisienne à la fin du XIXe siècle.»

Or il y a dans l’orientation picturale de Toulouse-Lautrec une similarité avec ce qui s’est passé en Angleterre. Il y a une certaine spécificité du côté français de Toulouse-Lautrec, mais la modernisation est très semblable dans les deux cas.