Peindre la famille



Peindre la famille, peindre l’enfant expose une autre originalité des réalisations picturales des peintres de l’âge d’or. C’est en quelque sorte la suite logique des interventions précédentes.

Dans le calme et la prospérité de la situation sociale en cour, les «portraits» familiaux et enfantins sont les bienvenus. Ils expriment aussi des situations et des intérêts de l’époque qui sont pour nous très évocateurs. Les douze pages consacrées à ce thème sont bien illustrées pour notre plaisir de découvrir les milieux familiaux.

Peindre le paysage



Les derniers articles, avec notamment L’ambition du paysage, complètent cette description de l’âge d’or de la peinture anglaise.

Car, comme le fait remarquer le Musée du Luxembourg à Paris, qui présente une exposition sur la peinture anglaise jusqu’au 31 janvier 2020: «C’est aussi l’avènement de la peinture de paysage à l’anglaise, qui influencera trente ans plus tard les peintres de Barbizon.» Cette agglomération non loin de Paris était devenue un centre artistique accueillant de nombreux peintres.

Faute de pouvoir se rendre à Paris pour y voir cette fabuleuse exposition, ce Dossier de l’art des éditions Faton constitue un document exceptionnel, informatif, utile, pratique et si largement illustré qu’il offre à ses lecteurs une découverte permanente.