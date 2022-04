On a tendance à surestimer les minorités

Les catastrophes plus rares qu’on pense

Le New Scientist rappelle l’exemple des accidents d’avion. Ils sont extrêmement rares, mais les gens en ont peur, parce que le fait de relater chacun d’eux a pour effet que l’on surestime leur fréquence.

Idem pour plusieurs événements climatiques extrêmes: plus médiatisés mais pas plus fréquents ou intenses que dans le passé. Et le nombre de morts dans les inondations, sécheresses, ouragans est en chute libre depuis un siècle.

Appliqué à des populations, cela peut conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, chez ceux qui craignent l’immigration et un «grand remplacement», leurs inquiétudes en seront renforcées.

Chez d’autres, soucieux de favoriser l’accès des minorités à l’emploi, leur conviction que l’équité est déjà atteinte en sera également renforcée.