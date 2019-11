Le Sénat «créé pour protéger les régions et les minorités»

Les régions

Prenons d’abord la question de la représentation des régions. Comme l’indique la composition même du Sénat, voilà un leitmotiv qui anime tous les sénateurs lorsqu’ils doivent exercer leur fameux «sober second thought» sur un projet de loi qui leur est soumis.

Et ce mandat est devenu de plus en plus sérieux depuis que le premier ministre nomme des sénateurs indépendants qui ne sont plus régis par les politiques du parti qui les a nommés.

Bien sûr, ces hommes et femmes sont aussi influencés par leurs propres convictions, mais ils et elles savent tous que leur analyse d’un projet de loi doit se faire en fonction de son impact sur leur coin de pays.

Tous les sénateurs sont donc, par définition, des défenseurs des régions.

Les minorités

Mais là où le bât blesse dans les préoccupations qui animent le nouveau groupe de sénateurs, c’est la question de la protection de minorités. Au premier décompte – M. Tannas indique que d’autres sénateurs se joindront au groupe – le GSC ne compterait aucun sénateur issu de la minorité francophone minoritaire.