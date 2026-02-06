Téléspectateurs aux toilettes et autres mythes sur le Super Bowl

Super Bowl
Le Super Bowl a lieu ce dimanche 8 février en Californie. Photo du logo: Wikimedia Commons
Publié 06/02/2026 par Kathleen Couillard

Le Super Bowl, dont la 60e édition aura lieu le 8 février à Santa Clara, en Californie, n’est pas seulement un événement incontournable de la culture américaine. C’est aussi le lieu d’origine d’un très grand nombre de mythes.

En voici quatre.

1) La quantité de téléspectateurs qui vont aux toilettes à la mi-temps menace le réseau d’égouts? Faux

Le bris d’une conduite d’eau à Salt Lake City pendant le Super Bowl de 1984 serait apparemment à l’origine de cette légende urbaine, mentionnait en 2025 le site de vérification des faits Snopes.

En fait, c’est l’âge avancé du réseau d’alors qui serait responsable, expliquait le directeur retraité des Services publics de Salt Lake City dans une entrevue accordée au magazine Consumer Reports en 2008. La ville enregistrait à cette époque quelque 300 de ces incidents par année.

Reste que les comportements des téléspectateurs du Super Bowl ont tout de même une influence mesurable sur les réseaux d’aqueducs.

Par exemple, en février 2025, le New York Post rapportait que l’utilisation de la chasse d’eau était 558 594 fois moins fréquente pendant le spectacle de la mi-temps de Kendrick Lamar que pendant la première demie, qui semblait moins intéressante cette année-là.

Et lorsque la partie s’est terminée, 250 000 New-Yorkais se seraient rendus au petit coin. Selon un communiqué publié aussi en février 2025 par le Département de la protection de l’environnement de la ville de New York, cette hausse de la demande correspondrait à l’équivalent de 467 881 activations additionnelles de la chasse d’eau.

Les opérateurs assignés à l’approvisionnement en eau seraient toutefois bien préparés pour faire face à la situation, assurait-on.

2) Le Super Bowl a une influence sur le nombre de naissances? Incertain

Une publicité réalisée en 2016 par la National Football League (NFL) prétend qu’une augmentation des naissances serait observée neuf mois après le Super Bowl… dans les villes victorieuses.

Des chercheurs de la Caroline du Nord ont tenté de confirmer cette affirmation à partir des statistiques sur les naissances de 2003 à 2012, mais sans succès.

Selon eux, même s’il était possible que les partisans gagnants aient plus de relations sexuelles après l’événement, la contraception pourrait fort bien en limiter l’impact.

Le Super Bowl pourrait-il avoir d’autres effets inattendus? Des scientifiques du Colorado ont rapporté en 2015 que le fait d’avoir été exposée au match pendant le premier trimestre de la grossesse semblait coïncider avec une augmentation de 2% de la probabilité d’avoir un bébé de petit poids (moins de 2,5 kg).

La victoire, spéculent les auteurs, pourrait avoir un impact sur les comportements des mères adeptes de football, comme une plus grande consommation d’alcool et de tabac.

Les résultats des parties de football en saison régulière ont aussi été associés à une hausse des cas de violence conjugale.

Par ailleurs, des chercheurs de Malte ont analysé en 2019 plus de 53 millions de naissances pour conclure que la proportion de garçons nés neuf mois après le Super Bowl était plus élevée qu’à d’autres moments de l’année. Leur explication du phénomène est restée nébuleuse.

Et qu’en est-il des autres sports? Dans une revue des études existantes publiées en 2024, des chercheurs irlandais ont observé que certains événements sportifs majeurs comme la Coupe du monde de la FIFA ou la Coupe du monde de rugby pouvaient avoir un impact sur le taux de naissance et sur le ratio filles/garçons.

3) Le nombre d’accidents de la route augmente le jour du Super Bowl? Vrai

En 2003, un médecin de Toronto a étudié les décès causés par des accidents de la route lors de 27 Super Bowl consécutifs. Il a noté une hausse de 41% des accidents de voiture mortels après la télédiffusion. Il a obtenu des résultats similaires pour les blessures non mortelles.

Super Bowl accidents
Le dimanche du Super Bowl serait l’une des journées les plus dangereuses sur les routes, notamment en raison de la consommation d’alcool Photo: iStock.com/Bilanol

Selon une analyse effectuée en 2013 par le Automobile Club of Southern California, on observait alors une augmentation de 75% des accidents causés par une personne conduisant avec les facultés affaiblies le jour du Super Bowl.

En 2025, un chercheur de l’Université d’État de Georgie a analysé des données portant sur les collisions fatales lors de 42 Super Bowls. Il a ainsi calculé une hausse de 17% des accidents de la route mortels le dimanche de l’événement.

4) Les partisans mangent des milliards d’ailes de poulet, de pizzas et de hamburgers? Possible

Selon le ministère américain de l’Agriculture, le Super Bowl est la deuxième journée de l’année où les Américains consomment le plus de nourriture.

En janvier 2025 — deux semaines avant le match —, la chaîne Domino’s disait envisager de vendre plus de 1,2 million de pizzas, ce qui représente 42% de plus qu’un dimanche normal. Cela signifie que pendant la partie, ce restaurant aurait livré près de 250 000 pizzas pendant chaque quart.

Par ailleurs, le National Chicken Council prévoyait en 2025 que les Américains consommeraient 1,47 milliard d’ailes de poulet, une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente. Si on mettait ces ailes de poulet bout à bout, elles feraient trois fois le tour de la Terre.

Mais certains des chiffres sont nettement exagérés. Ainsi, une animation de Fox News affirmait en 2016 que les Américains mangeaient 14 milliards de hamburgers le jour du Super Bowl (un chiffre qui circule encore près de dix ans plus tard sur certains sites et dans le message Facebook ci-dessous).

Les États-Unis ayant une population de 343 millions d’habitants en 2026, cela signifierait 41 hamburgers par personne — incluant les enfants — ce qui semble peu plausible!

Auteurs

