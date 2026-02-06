Téléspectateurs aux toilettes et autres mythes sur le Super Bowl

Le Super Bowl, dont la 60e édition aura lieu le 8 février à Santa Clara, en Californie, n’est pas seulement un événement incontournable de la culture américaine. C’est aussi le lieu d’origine d’un très grand nombre de mythes.

En voici quatre.

1) La quantité de téléspectateurs qui vont aux toilettes à la mi-temps menace le réseau d’égouts? Faux

Le bris d’une conduite d’eau à Salt Lake City pendant le Super Bowl de 1984 serait apparemment à l’origine de cette légende urbaine, mentionnait en 2025 le site de vérification des faits Snopes.

En fait, c’est l’âge avancé du réseau d’alors qui serait responsable, expliquait le directeur retraité des Services publics de Salt Lake City dans une entrevue accordée au magazine Consumer Reports en 2008. La ville enregistrait à cette époque quelque 300 de ces incidents par année.

Reste que les comportements des téléspectateurs du Super Bowl ont tout de même une influence mesurable sur les réseaux d’aqueducs.