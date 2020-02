Ryan Hunter, champion franco-ontarien du Super Bowl

L’été dernier, le joueur offensif franco-ontarien Ryan Hunter, originaire du Nipissing, comptait démontrer aux entraîneurs des Chiefs de Kansas City qu’il avait tout ce qu’il fallait pour évoluer dans la Ligue nationale de football américain (NFL).

Le 2 février, il remportait le Super Bowl aux côtés d’un autre francophone dans l’alignement des Chiefs: le joueur défensif québécois Laurent Duvernay-Tardif.

Le joueur de garde offensif mesurant 1,92 m (6’ 3“) et pesant 143 kg (316 lb) a débuté sa carrière il y a un peu plus de 10 ans dans le circuit junior de football de l’Association du sport scolaire du District de Nipissing (NDA), où il a joué deux saisons avec les Barons de l’École secondaire catholique Algonquin.

École spécialisée

Afin de progresser, Ryan Hunter a décidé de fréquenter une école secondaire spécialisée dans le développement de jeunes joueurs aux États-Unis avant de disputer cinq saisons dans l’alignement des Falcons de l’Université Bowling Green d’Ohio, une formation membre de l’Association américaine des sports collégiaux (NCAA).

La candidature de cet agent libre a été retenue par les Chiefs au mois d’avril 2018 et, depuis ce temps, Ryan Hunter a pratiqué avec sa nouvelle formation à temps plein, devenant de plus en plus confortable dans son environnement.