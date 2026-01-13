Visites des lunes de la Terre et de Mars en 2026

Notre Lune recevra plusieurs visiteurs en 2026 incluant, si tout va bien, les premiers humains à se rendre en orbite lunaire depuis 54 ans. Et les lunes de Mars feront aussi l’objet d’une enquête.

En novembre 2022, Artemis 1, un engin lunaire sans passagers, avait permis de valider des technologies qui serviront dans quelques semaines à Artemis 2.

6 février

En effet, si rien ne vient retarder leur lancement, quatre astronautes partiront le 6 février pour la première mission lunaire depuis la fin des missions Apollo en 1972.

Cette mission d’une dizaine de jours leur fera faire le tour de la Lune, pavant la voie à ceux qui auront l’honneur du premier alunissage, Artemis 3, possiblement en 2027 (mais des retards, notamment dans la mise au point de l’engin d’alunissage, font douter).

Trois astronautes américains et un canadien — Jeremy Hansen — seront à bord d’Artemis 2. La fusée, résultat d’un développement de deux décennies à la NASA, est connue sous le nom de Space Launch System et la capsule, à bord de laquelle séjourneront les astronautes, s’appelle Orion.