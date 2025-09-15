Terraformer la planète Mars: un futur très lointain

Rendre Mars habitable pour les Terriens? Ce ne sera pas aussi facile que la science-fiction le prétend.

Le terme savant est «terraformer», c’est-à-dire créer, à la surface et dans l’atmosphère, des conditions similaires à la Terre: propices à la vie humaine, et accessoirement, propices à de la végétation et de l’eau qui coulerait dans les rivières aujourd’hui asséchées.

Mais avant que des humains ne puissent sortir de leurs bâtiments martiens sans scaphandres, il y a du chemin à faire.

Retenir la chaleur

«C’est un gros défi», rappelle le magazine Science News, parce qu’il ne suffit pas d’ajouter de l’oxygène dans l’air. Il faut que cette atmosphère ait atteint une épaisseur suffisante pour retenir la chaleur: une journée sur Mars peut, à l’heure actuelle, régulièrement descendre sous les moins 100 °C. Or, pour rendre la surface habitable, il faut aussi qu’elle puisse conserver de l’eau à l’état liquide.