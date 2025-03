Télé: Intelligence artificielle, beautés hors normes et dose d’Improtéine

Au Japon, le Special Beauty Japan met à l’honneur les enfants en situation de handicap.

Au Zimbabwe, le concours Mister and Miss Albinisim permet aux lauréats de faire connaître leur réalité au public, mais aussi au gouvernement.

Au Brésil, un centre correctionnel pour femmes de Rio de Janeiro organise depuis 2004 Miss Talavera Bruce, pour redonner à ces femmes leur dignité et faciliter leur réinsertion dans la société.

Promouvoir la diversité et l’inclusion

Carla Beauvais part à la rencontre des organisateurs et organisatrices de ces évènements et de ceux et celles qui y participent, mais aussi de leur famille. Car derrière ces évènements se cachent de véritables enjeux sociaux.

La série met au jour les préjugés et les discours normés qui sous-tendent chaque société. De quoi remettre en question notre propre attitude vis-à-vis de la marginalité et de l’autre. Après tout, «la normalité» n’est souvent qu’une question de point de vue et d’éducation.