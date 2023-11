TALK lance son premier album et voit grand

Alors que l’émotion pure et brute se transmet dans les paroles et mélodies des pièces (A Little Bit Happy, Afraid of The Dark, Run Away to Mars, Harder It Breaks), l’album compte sur beaucoup d’éléments rock typique des belles années de la guitare électrique.

«C’est inspiré des années 80 c’est sûr. Van Halen et Def Leppard par exemple (Wasteland). Et il y aussi beaucoup d’éléments inspirés de Queen sur le disque avec les guitares et choeurs (History). Je ne veux pas faire une seule chose tout le temps. J’aime cette variante entre auteur-compositeur et rock entraînant.»

Une chanson écrite au milieu de la nuit change tout

Retourné à Ottawa en raison de la pandémie, TALK a écrit le méga-hit Run Away To Mars au milieu de la nuit après avoir regardé le film Interstellar.

«J’enregistrais tous les jours et un jour, au milieu de la nuit, en mars 2020, j’ai écrit Run Away To Mars. Je l’ai écrite en 15-20 minutes. Elle était complète dans ma tête. Ça ne m’est pas arrivé depuis. C’était spécial.»

Lancée pour la première fois en 2021, la pièce a véritablement explosé et connu un succès mondial en septembre 2022.