Vivante plus que jamais, Jeanick Fournier lance son deuxième album

« De là, ils ont pondu 25 chansons, et on s’est assis ensemble pour écouter les chansons. C’était quelque chose de choisir. C’était extrêmement touchant de voir comment ils ont reçu ce que j’ai confié. Ils racontent ma vie et mon histoire et c’est touchant. »

Profiter de chaque instant

Les pièces abordent plusieurs sujets, dont le désir de vouloir profiter de chaque instant. 24h raconte un voyage spontané à Philadelphie pour aller voir un spectacle de Coldplay. Je les mène pour toi sont pour ses enfants. Alors que Pour Sandra est pour sa soeur déficiente intellectuelle décédée il y a bientôt six ans.

« La boîte de Kleenex était de mise en studio »n a-t-elle dit relatant l’enregistrement de la chanson pour sa soeur.

« Chaque moment, chaque chanson, chaque phrase, j’ai réparé des choses dans mon coeur avec ça. Ça a été une thérapie », ajoute-elle.

Une musicalité qui la rejoint pleinement

Que ce soit des rythmes endiablés un peu disco, comme sur le premier simple Dérange-moi ou Dans la peau. Ou des arrangements de cordes comme sur la pièce La Saison des cyclones... Fournier est extrêmement contente du résultat.