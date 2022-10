Jeanick Fournier, gagnante de Canada’s Got Talent, lance son premier album

«Automatiquement, quand on allait en demi-finale ou en finale, les chanteurs on signait tous une entente avec eux, et ensuite c’était eux qui décidaient s’ils te signaient ou pas.»

«Pas longtemps après la victoire, je suis appelé pour un Zoom avec Jeffrey Remedios, le grand boss Universal à Toronto, et ils me disent: « Félicitations, on est contents et on veut te signer. Veux-tu faire un album, et que veux-tu chanter sur ton album? »»



«J’me suis dit en moi-même: « Attendez un peu. Est-ce qu’on peut apprécier le fait que je viens de comprendre que vous voulez me signer, et après je vais vous dire ce que je veux chanter!? »», dit-elle en riant.



«Je suis chanceuse. C’est une équipe tellement extraordinaire et tellement respectueuse. J’arrive à 50 ans, j’arrive pas à 20 ans. Je sais ce que je ne veux plus, et je sais ce que je veux… Et j’ai le goût de chanter tout, parce que j’aime tous les styles de musique.»

«On s’est très bien entendus et il fallait que tout se fasse rapidement, le choix des chansons, ça a été beaucoup d’écoute», ajoute-t-elle.

Un premier album à son image et son goût

«J’ai chanté pendant 20 ans dans les bars, et ça m’a beaucoup guidée. J’ai chanté toutes sortes de styles pour toute sorte de monde. Il y a quelques succès que j’ai toujours eu du fun à chanter dans les bars. I’m Outta Love par Anastacia, par exemple. La gang a trouvé ça bon, ça allait chercher un autre grain dans ma voix, et on ne s’est pas questionné longtemps.»



«La chanson Paris en duo avec Lindsay Ell (l’animatrice de Canada’s Got Talent), c’est une découverte que Guillaume Moffet, de Universal, m’a proposé. J’avais les yeux dans l’eau, donc il fallait que je la chante. Cette chanson a été un coup de coeur émotif pour moi.»



Pour ce qui est du duo avec Maxime Landry pour la reprise de Tous les cris, les S.O.S. de Daniel Balavoine, c’est une suggestion à laquelle elle a rapidement dit oui.



«C’est l’équipe qui me l’a proposée. J’avais déjà eu l’occasion de le croiser au Téléthon Opération Enfant Soleil à cause de mes enfants (elle a adopté deux enfants trisomiques), et j’étais très contente de travailler avec lui. On a eu beaucoup de plaisir en studio.»