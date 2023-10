La chanteuse québécoise Rêve lance son premier album

«Il y a plein d’autres producteurs incroyables sur l’album. Mike Wise, qui a travaillé avec Dua Lipa et Icona Pop et Joel Stouffer du groupe Dragonette a aussi produit deux chansons sur l’album. Ça a été un travail d’équipe.»



«La pandémie m’a donné l’opportunité de vraiment prendre le temps de trouver les bonnes personnes et bien m’entourer. J’en suis reconnaissante. Je n’aurai jamais l’occasion à nouveau de passer trois ans sur un album donc je suis contente que ça se soit passé comme ça pour mon premier album. J’ai vraiment trouvé mes partenaires.»

Ctr+Alt+Del: succès commercial et prix Juno

Avant même de lancer son premier album complet, l’artiste comptait déjà sur deux singles platines ainsi qu’un Juno pour l’Artiste Dance de l’année, prix qu’elle a remporté en 2023. Sa chanson Ctl+Alt+Del cumule plus de 50 millions d’écoutes sur les plateformes de musique en continu.



«Je pense que les étoiles étaient alignées. Avec Ctl+Alt+Del, nous avons eu un immense succès à la radio. La musique est aussi utilisée dans le jeu vidéo FIFA 2022 et la série télé Canada’s Drag Race. Tout ça plus la radio a eu un effet boule de neige pour le reste.»



«Je suis vraiment fière de cette chanson parce que c’est avec ça que tout à commencé. Cette pièce m’a permis de gagner mon premier Juno et mon premier single platine. C’est fou d’avoir un trophée sur le dessus de ma cheminée et des plaques sur les murs. Ce single a ouvert tellement de portes pour moi», dit-elle avec fierté.

De la musique dance à souhait et une ballade

Sur les 13 pièces de l’album ultra rythmé, l’une sort du lot: Past Life. La ballade épurée, qui met en vedette l’émotion de la voix de la chanteuse accompagnée au piano.



«C’était vraiment important pour moi de montrer ce côté-là. J’ai grandi en utilisant mon piano comme forme de thérapie et en écrivant simplement des chansons au piano, dépouillées. C’est une grande partie de qui je suis et d’où je viens en tant qu’artiste et je pensais que c’était vraiment important pour moi de mettre une chanson sur l’album qui rende hommage à mes racines.»

«C’est ma pièce la plus personnelle et j’en suis fière parce que c’est un peu un miroir de mon âme.»