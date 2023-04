Depeche Mode revient envoûter Toronto

Never Let Me Down Again et Personal Jesus ont clôturé cette soirée festive et nostalgique.

Une première partie électronique

L’artiste électronique Kelly Lee Owens avait la lourde tâche de réchauffer la foule. Elle a entamé sa courte performance avec une reprise intéressante de Weird Fishes/Arpeggi du groupe Radiohead.



Originaire du Pays de Galles, Owens, qui a collaboré avec Bjork et St Vincent, a proposé son matériel dansant à un public clairsemée. Malgré le faible nombre de personnes sur place, les amateurs de musique ont été réceptifs et ont semblé apprécier.



Malheureusement pour l’artiste, son matériel techno aurait été beaucoup plus efficace en petite salle. Elle a tout de même ouvert le bal avec énergie et enthousiasme et a su installer une bonne ambiance pour le reste de la soirée.

Depeche Mode a ajouté une supplémentaire pour la tournée Memento Mori et sera de retour à l’Aréna Banque Scotia le 5 novembre.