Muse revient en force à Toronto

Le groupe britannique Muse était de passage à l’Aréna Banque Scotia jeudi dernier. Après avoir fait un concert intime de rodage à la salle History en octobre, Matt Bellamy et ses acolytes étaient de retour dans la ville reine dans le cadre de la tournée Will Of The People. Une première tournée à grand déploiement depuis 2019 pour la formation.



C’est devant une salle comble que les trois musiciens se sont produits pendant un peu plus de deux heures.

Des fans très fidèles

Muse est un de ces groupes qui attirent les foules, mais également fait voyager ses fans. Un peu comme pour les Pearl Jam, Bruce Springsteen et autres, les amateurs du rock à la fois lourd et commercial de Muse les suivent sur la route.

Ils sont également prêt à attendre des heures dehors avant l’ouverture des portes pour être le plus près possible de leurs idoles.



«Je fais la queue parce que je veux m’assurer d’être le plus près possible de la scène», a dit Shagha, une fan rencontrée avant l’ouverture des portes qui voyait Muse pour une sixième fois. Avec elle, des gens qui étaient venus du Manitoba et de Rochester pour assister au concert.

«Je les trouve tous les trois excellents, et de les voir jouer de leurs instruments de près est une expérience tout à fait unique. Bellamy est un musicien très charismatique et le regarder au premier rang est envoûtant.»

Pour Shagha, arrivée en file en avant-midi, les concerts de Muse représentent exactement ce qu’est un bon concert de rock.



«Ils ont toujours une production incroyable à couper le souffle, les versions live des chansons sonnent aussi bien que les versions studio et ils sont très divertissants sur scène. Ils choisissent toujours un excellent setlist, un mélange de classiques et de nouveau matériel et ils sont évidement très amusants à regarder», a-t-elle ajouté.