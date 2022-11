Soirée festive avec Simple Plan et The Offspring

Les amateurs de musique punk rock s’étaient donné rendez-vous lundi soir à l’Aréna Banque Scotia. Après avoir vu leur tournée Let The Good Times Roll annulée en raison de la pandémie l’an dernier, le groupe québécois Simple Plan et la formation américaine The Offspring étaient finalement de passage à Toronto.



Une foule d’un peu plus de 6000 amateurs de musique pop punk étaient sur place pour sauter, danser et chanter avec les groupes.

Simple Plan en grande forme

Pour cette première visite dans la ville reine depuis 2019, les musiciens y ont mis toute la gomme. C’est sur des airs de la musique de Star Wars que les musiciens ont fait leur entrée sur scène.

Ils ont rapidement ouvert la machine avec leur succès I’d Do Anything pour donner le ton à la soirée. Shut Up et Jump on ensuite suivies et la foule à sauté à l’unisson à la demande du chanteur.

La chanson Jet Lag a fait chanter les fans en choeur. Contrairement aux attentes, aucune chanteuse invitée n’est venue chanter la pièce en duo, comme c’est le cas dans la version originale avec Natasha Bedingfield ou la version bilingue avec Marie-Mai.

Ils ont enchaîné les pièces Addicted et Welcome to My Life au grand plaisir des spectateurs, avant de jouer Iconic, pièce du nouvel album Harder Than It Looks.