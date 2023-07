Noel Gallagher et Garbage font revivre les années 90 au Budweiser Stage

Il est l’un des auteurs-compositeurs les plus titrés de l’histoire de la musique britannique en tant qu’auteur de huit simples numéros un au Royaume-Uni. Il est largement considéré comme l’un des auteurs-compositeurs les plus influents de l’histoire de la musique rock britannique.

The Masterplan et Going Nowhere on lancé le bal. Little By Little a suivi où la foule a chanté à tue-tête.

Les pièces suivantes ont permis à la foule de s’en donner à coeur joie. Half The World Away et une version acoustique de Live Forever (dédié à une jeune fille en avant-scène tenant un signe « C’est mon premier concert de Noel ») ont comblé la foule.

Le spectacle s’est conclu avec une reprise inattendue de Quinn The Eskimo de Bob Dylan, ainsi que la pièce la plus attendue de la soirée, Don’t Look Back in Anger. La foule s’est époumonée sur le méga hit de Oasis de 1995.

Après avoir foulé les planches pendant environ une heure, Noel Gallagher’s High Flying Birds a quitté la scène sans faire de rappel. Malgré une prestation un peu courte, les amateurs n’ont pas semblé déçus.