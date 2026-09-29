Symposium Afro-Franco sur le bien-être

La première édition d’un Symposium Progrès Afro-Franco-Ontario a rassemblé une trentaine de personnes à Toronto ce samedi 26 septembre.

L’activité était organisée par l’organisme torontois EquiConnect sous le thème «Unité et impact: l’Ontario afrodescendant francophone en action» pour rassembler, consulter et identifier des synergies parmi les différents services disponibles pour la santé mentale et le bien-être, notamment pour les jeunes au secondaire et post-secondaire.

«Un défi au niveau de la communauté afrodescendante, c’est que la santé mentale est très stigmatisée», estime Micheline Rabet, cofondatrice et vice-présidente d’EquiConnect, qui ajoute que l’un des objectifs du symposium était de «démystifier, de parler de santé mentale, de bien-être et d’équité».

Expertises diverses

David Legagneur, de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a déclaré à la tribune que «ce symposium représente une occasion précieuse de nous rassembler au-delà de nos secteurs, de nos générations et de nos expériences.»

«Nous venons de milieux différents avec des expériences différentes, mais nous partageons une responsabilité commune: contribuer à bâtir des communautés où chacune et chacun peut trouver sa place et participer pleinement à la vie collective», a observé le président de l’Unité 64 Centre-Sud catholique de l’AEFO, un partenaire du Symposium.