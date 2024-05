Suspense psychologique imprévisible de Guillaume Musso

OMG

Parlant sport, Musso présume que tous les lecteurs savent ce que représente OM et PSG. Il m’a fallu fouiller pour découvrir qu’il s’agit de deux clubs de football français, Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain, éternels rivaux. Il faut aussi savoir que DPJ ne signifie pas Direction de la protection de la jeunesse mais Direction de la police judiciaire.

Le mari d’Oriana est le suspect numéro un. Une fois celle-ci décédée, il hérite d’une fortune colossale, soit environ trois milliards de dollars. Adrien respire l’opulence; son polo en vigogne légère, la laine la plus fine et la plus rare du monde, coûte 3 900 euros.

Oriana est décrite comme une personnalité flamboyante mais écrasante, une femme brillante qui attire la lumière, «mais aussi une femme tourmentée, dominatrice, sujette à des crises de violence». Elle régente tout : couple, famille, carrière.

Témoin introuvable

La police croit qu’Adèle est «l’info décisive» recherchée depuis le début pour démêler l’écheveau de l’enquête. Elle fournit à la fois le mobile du meurtre et l’existence d’une complicité éventuelle. Or, elle demeurera introuvable.

La commandante Justine est tenace et poursuit son travail, «tel un faucon pèlerin frappant sa proie de ses serres acérées». Lorsqu’elle approche de la vérité, elle découvre qu’il s’agit de quelque chose de mouvant, qu’elle ne doit pas la laisser filer, bien entendu.