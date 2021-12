Nouvel opus de Guillaume Musso, le maître français du suspense

Le Temps des Fêtes approche. Notre chroniqueur littéraire vous propose, du 1er au 5 décembre, cinq titres en guise de cadeaux, soit deux romans et trois essais.

Thomas Mann a décrit l’écrivain comme «un homme pour qui c’est plus difficile d’écrire que pour les autres». Avec 19 ouvrages en 20 ans, Guillaume Musso semble contredire Mann. Son plus récent roman est un polar intitulé L’Inconnue de la Seine et nous plonge dans une enquête aussi intrigante que mystérieuse.

Musso est l’auteur le plus lu en France depuis dix ans. Ses livres ont été traduits en 45 langues et plusieurs fois adaptés au cinéma. L’action de L’Inconnue de la Seine se déroule surtout à Paris, bien entendu. À plus d’une reprise, le romancier mentionne que Paris est sale, que la Ville lumière devient la Ville poubelle.

La capitaine Roxane Montchrestien

Le personnage principal est la capitaine Roxane Montchrestien. Ses patrons croyaient l’avoir mise sur la touche, mais ils viennent plutôt de la lancer sur la piste d’une affaire hors norme. On repêche le corps d’une femme nue et amnésique dans la Seine; son ADN indique qu’il s’agit d’une musicienne décédée depuis plus d’un an.

Il est beaucoup question de Dionysos, l’un des douze dieux de l’Olympe. Musso le présente souvent comme le protecteur de la vigne et vin, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il est surtout le dieu de l’ivresse, de la subversion, de la transgression, des excès et de la folie. Dans ce roman, des meurtres portent la signature du culte de Dionysos.