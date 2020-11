Ces déchirures mal cicatrisées qui structurent une vie

Dès lors, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans retour.

L’action se déroule tour à tour en Toscane, en Irlande, à New York et en Islande. Le narrateur est l’ancien avocat. Les quatre citations proviennent de Victor Hugo, de John Donne, de Rabelais et d’Alexis de Tocqueville. Elles font respectivement allusion au libéralisme économique, à l’individualisme, à la science et à la démocratie.

Personnages complexes

Guillaume Musso excelle dans l’art de camper des personnages complexes et de tisser des rebondissements compliqués. Ce n’est pas parce que les quatre protagonistes se rencontrent dans une chapelle qu’ils sont en odeur de sainteté, y compris le prêtre, bien au contraire.

Sans révéler les tenants et aboutissants de l’intrigue, je dois dire que ces trois hommes et une femme échappent parfois à la mort dans des conditions «arrangées avec le gars des vues».

Je signale, en passant, qu’il se boit beaucoup d’alcool dans ce roman. Le vin est décrit comme «une boisson pour l’âme: équilibrée, charnue, moelleuse et veloutée». Quand le jeune prêtre sert son vin de messe personnel, comme il aime à le dire, c’est un chianti classico de 1988. À Noël, le chercheur en biologie reçoit trois bouteilles de château-margaux ayant appartenu à Conon Doyle, rien de moins.