Le monde de la fiction est puissant

Et il ajoute tout de go que «la grande force de la fiction réside dans le pouvoir qu’elle nous offre de nous soustraire au réel ou de panser les plaies infligées par la violence alentour». L’écriture, pense-t-il, est ce qui permet à un romancier d’identifier, de cristalliser et d’évacuer ses névroses et ses obsessions.

Pour écrire La vie est un roman, Guillaume Musso s’est inspiré d’une foule d’écrivains. J’en nomme quelques-uns en ordre alphabétique: Bergson, Camus, Duras, Freud, Hugo, Kafka, Irving, Kierkegaard, King, Miller, Montherlant, Pagnol, Proust, Rimbaud, Sartre, Shakespeare, Simenon, Wilde.

Descendre en soi

Il paraphrase Alberto Manguel (qui citait Borges) et affirme que les lecteurs lisent le livre qu’ils veulent lire, pas celui que le romancier a écrit. Cela dit, Musso rappelle qu’écrire un roman nécessite de descendre profondément en soi. «C’est là que se trouvent les idées les plus audacieuses, les fulgurances, l’âme des personnages, l’étincelle de la créativité.»

À la question «vous avez voulu devenir écrivain parce que ça vous fait bander d’être un tyran qui terrorise ses personnages?», il répond qu’écrire, c’est défier l’ordonnancement du monde, conjurer par les mots ses imperfections et son absurdité.

Pendant 20 ans, Musso a essayé de mettre de la vie dans ses fictions. Maintenant, il sent le besoin de mettre de la fiction dans sa vie. À son avis, tous les vrais créateurs sont fous; leur cerveau est en suractivité permanente, toujours sur le point d’imploser.