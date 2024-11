Sushis à prix réduit sur Too Good To Go

La plateforme Too Good To Go, qui s’occupe de vendre à bas prix des surplus d’épiceries et de restaurants pour réduire le gaspillage, propose maintenant des Paniers Surprise Bento de sushis dans 66 comptoirs en Ontario, et une vingtaine dans les quatre autres provinces les plus populeuses du pays.

Des paniers sont offerts à 7,99$ ou 9,99$ via l’application, soit environ le tiers du prix régulier des aliments qui s’y trouvent. L’assortiment de surplus peut inclure des combos de saumon, des rouleaux californiens, des bols de riz au poulet teriyaki ou encore des bols de pokés au saumon.

Succès instantané

Bento est la plus grande chaîne de sushi au Canada. Sa collaboration avec Too Good To Go a débuté il y a deux ans avec un projet pilote dans trois commerces de détail. Les Paniers Surprise Bento ont alors connu un succès considérable, se vendant souvent en quelques minutes, rapporte l’entreprise à impact social.

Des magasins corporatifs, des commerces franchisés, mais aussi des cuisines centrales, ont ensuite pris part à une phase de test au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.

En ce mois de novembre, 66 comptoirs d’épicerie à travers l’Ontario se joignent à l’initiative, et de nombreux autres devraient suivre au cours des prochains mois. À ce jour, plus de 25 000 repas Bento ont déjà été «sauvés du gaspillage», selon les responsables de Too Good To Go soucieux de l’environnement.