Super roman sur une supérette coréenne

Un employé de nuit dans une épicerie de quartier réussit à accomplir des merveilles avec la seule force de sa sincérité et de sa bienveillance. Tel est le protagoniste du Vagabond de Seoul, roman de Kim Ho-Yeon qui a conquis le cœur de plus d’un million et demi de Coréens.

Madame Yeom, vieille dame très digne et énergique qui veille avec sollicitude sur le bien-être des employés de sa supérette Always, perd sa pochette contenant ses biens les plus précieux dans la gare de Séoul. Dokgo, sans-abri bourru à l’identité mystérieuse, va la retrouver et la lui rendre. Madame Yeom engage cet ours pataud qui devient rapidement un chien fidèle.

Passé oublié

Dokgo est un vagabond abîmé par la vie, qui a mystérieusement oublié son passé. Il est aussi un homme intelligent qui se fait une idée très précise du bien et du mal, comme vont le découvrir un père de famille au bout du rouleau, une jeune dramaturge en panne d’inspiration et un détective vieillissant un peu paumé.

Dokgo va leur donner une clé pour dénouer chaque situation.

Divers clients imaginent, chacun à leur façon, ce qu’a bien pu être le passé de Dokgo. «Certains voient en lui un malfaiteur, d’autres un prisonnier ou un réfugié de Corée du Nord, d’autres encore un homme ayant pris une retraite anticipée, ou même un extraterrestre!»