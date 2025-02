Sum 41 tire sa révérence et célèbre près de 30 ans de carrière

Sum 41, figure emblématique du punk canadien, a entamé il y a quelques mois une longue tournée mondiale d’adieu.



Les petits gars d’Ajax avaient choisi de boucler la boucle à Toronto. La demande étant si forte, le groupe a offert deux représentations à guichets fermés mardi et jeudi soir à l’Aréna Scotiabank. l-express.ca a assisté à la première représentation.

Une célébration plutôt que des adieux

C’est sur l’air de TNT d’AC/DC que Sum 41 s’est présenté sur scène. La foule, conquise d’avance, a débuté le spectacle avec plusieurs de leurs plus gros succès. Motivation, The Hell Song et Over My Head y sont toutes passées.



Malgré l’aspect un peu triste de voir leur groupe préféré se séparer, les amateurs, qui ont pour la plupart grandi avec le groupe, on donné une immense dose d’amour à leurs favoris. Une énergie monstre venant de la foule qui a donné des ailes au musiciens sur scène.



« Mesdames et messieurs, ce soir c’est une célébration de près de 30 ans de Sum 41! », a mentionné à plusieurs reprises le chanteur Deryck Whibley.

Une carrière en montagne russes et une fin spectaculaire

Sum 41 a connu un succès fulgurant au tournant de l’an 2000, et a été le visage du pop-punk pendant plusieurs années. Formé en 1996, ils ont signé un contrat de disque international en 1999 et sorti leur premier EP, Half Hour of Power, en 2000. La pièce Makes No Difference avait fait tourner les têtes vers ce groupe de jeunes canadiens.



Le succès planétaire des trois albums suivants (All Killer, No Filler et Does This Look Infected?) et Chuck les a fait passer au niveau suivant. Fat Lip, In Too Deep, Still Waiting, We’re All To Blame ont toutes été en rotation forte et Sum 41 est passé de groupe de première partie à tête d’affiche.



Malgré cela, le guitariste Dave Baksh a choisi de quitter le groupe en 2006, citant des différences créatives comme raison. Il rejoindra la formation à nouveau en 2015 mais ce départ sera le début d’une période creuse pour le groupe. Les albums suivants (Underclass Hero et Screaming Bloody Murder) n’ont pas eu le succès escompté.

Le batteur original Steve Jocz quitte le groupe en 2013.



Les problèmes de santé bien documentés du chanteur Deryck Whibley, notamment dans sa biographie Walking Disaster, ont affecté grandement le groupe mais ont également contribué à sa ré-apparition.



Les liens plus forts entre les membres, incluant les Tom Thacker (guitare suite au départ de Baksh) et Frank Zummo (remplaçant de Jocz à la batterie) ont ramené le groupe sur la route et en studio.



L’annonce en mai 2023 de la dissolution du groupe, suivant la parution de l’album double Heaven X Hell, a ramené le groupe sous les projecteurs.



Les deux concerts à l’Aréna Scotiabank marquaient une première pour le groupe, qui malgré ses années de succès, n’avait jamais été tête d’affiche dans le mythique amphithéâtre.

Succès, confettis, ballons et pyrotechnie à profusion

Dans ce spectacle marathon où tous les hits y sont passés, même les nouvelles pièces ont été accueillies comme des succès. Landmines et Dopamine ont été chanté comme si elles avaient toujours fait partie du répertoire du groupe.