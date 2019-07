Retour en force de Sum 41 à Toronto

La formation pop-punk Sum 41, qui a vu le jour en 1996 à Ajax en banlieue de Toronto, est présentement en tournée sur la côte ouest américaine.

Nous avons joint le guitariste Dave «Brownsound» Baksh au téléphone pour discuter du nouvel album Order in Decline, ainsi que de leur spectacle à Toronto le 8 août prochain à RBC Echo Beach.

Island Records

Après avoir eu quelques changements de personnel, le groupe a signé un contrat de disques avec Island Records et est rapidement devenu très populaire. Leur album All Killer No Filler les a propulsés au sommet grâce aux pièces Fat Lip et In Too Deep.

Groupe et album de l’année

Le groupe a sorti deux autres albums durant les cinq années suivantes: Does This Look Infected? et Chuck. Leurs albums et chansons ont été au sommet des palmarès et ils ont vendu des millions d’albums.